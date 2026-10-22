احتفى أمين محافظة جدة السابق المهندس صالح بن علي التركي، بأمين محافظة جدة الحالي إحسان بن عباس بافقيه، خلال مأدبة عشاء أقامها على شرفه إحدى قاعات الإحتفالات الكبرى بجدة ، بحضور نخبة من المسؤولين والأعيان.

وشهدت الأمسية أجواءً وديةً عكست عمق التواصل بين القيادات والمسؤولين، وتقدير الجهود المبذولة في خدمة محافظة جدة وتطوير مرافقها وخدماتها البلدية، إلى جانب تبادل الأحاديث حول مسيرة التنمية التي تشهدها عروس البحر الأحمر، وما تتطلع إليه من مشاريع ومبادرات تسهم في تعزيز جودة الحياة والارتقاء بالمشهد الحضري.

وأعرب المهندس صالح التركي عن تقديره للجهود المبذولة في تطوير جدة والارتقاء بخدماتها، مؤكداً أهمية استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز دور رجال الأعمال في دعم المبادرات التنموية والاجتماعية التي تخدم المحافظة وسكانها.



من جانبه، أعرب أمين محافظة جدة إحسان بافقيه عن شكره وتقديره للمهندس صالح التركي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بأهمية التواصل والتعاون بين مختلف القطاعات، بما يسهم في دعم التنمية وتحقيق تطلعات أهالي جدة.

وتأتي هذه المناسبة في إطار التواصل الاجتماعي الذي يجمع المسؤولين ورجال الأعمال، ويعزز أواصر التعاون وتبادل الرؤى بشأن مستقبل جدة وتطورها.



ويبرز هذا اللقاء أهمية استمرارية القيادة وروح التعاون في جدة، ويؤكد على ضرورة بناء علاقات قوية بين المسؤولين السابقين والحاليين، وكذلك مع القطاع الخاص، لضمان تقدم مستدام.

وتعد مثل هذه التجمعات منصات لتبادل الرؤى والخبرات، مما يعزز الالتزام المشترك بتحقيق الأهداف الطموحة للمدينة. وهي تعكس رؤية موحدة لمستقبل جدة، مؤكدةً دورها كمركز اقتصادي وثقافي حيوي.

وتؤكد هذه اللقاءات على أهمية التكاتف بين جميع الأطراف لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في محافظة جدة.