لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 22 آخرون في حادث انقلاب حافلة ركاب وقع، الأربعاء، عند مدخل جماعة تاكونيت القروية بإقليم زاكورة جنوب شرقي المغرب، في حادث استدعى استنفار فرق الإنقاذ والسلطات المحلية.

ووفقاً لما أوردته صحيفة «هسبريس» المغربية، كانت الحافلة تقل 26 راكباً في رحلة بين مدن الجنوب الشرقي، قبل أن تنقلب، مخلفة أربع وفيات في موقع الحادث، إلى جانب إصابات متفاوتة الخطورة بين بقية الركاب.

ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية أن بعض المصابين يعانون إصابات بالغة، ما استدعى تدخلاً عاجلاً لعناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية لنقل المصابين وتقديم المساعدة اللازمة. ولم تستبعد المصادر ارتفاع عدد الوفيات في ضوء الحالة الصحية لبعض المصابين.

وفي أعقاب الحادث، باشرت الجهات الأمنية تحقيقاتها للوقوف على أسبابه وتحديد الظروف التي أحاطت بوقوعه، بالتزامن مع تنظيم حركة المرور في محيط الموقع، بعدما شهدت المنطقة ازدحاماً نتيجة الحادث.

وبحسب «هسبريس»، تشمل الفرضيات الأولية احتمال فقدان السائق السيطرة على الحافلة، سواء بسبب السرعة أو وجود خلل ميكانيكي، فيما تبقى الأسباب النهائية رهن نتائج التحقيق.

وتتكرر حوادث السير في مناطق مختلفة من المغرب، مخلفة قتلى ومصابين، فيما تشمل الأسباب التي تشير إليها الجهات الرسمية السرعة المفرطة، وعدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وفقدان السيطرة على المركبات، إلى جانب عدم ترك مسافة الأمان أو السير في الاتجاه المعاكس.