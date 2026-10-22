بعد محاولات استمرت نحو 10 أيام، تمكنت السلطات في ولاية هاريانا الهندية من الإمساك بقرد أثار الذعر بين السكان المحليين، بعدما تورط في مهاجمة عدد منهم وعض أكثر من 12 شخصا، فيما أثار مقطع فيديو يوثق نقله وسط حشد من الأهالي تفاعلا واسعا، بعدما ظهر فيه أشخاص يصفعونه خلال حمله.

وأظهر التسجيل رجلا يحمل القرد على ظهره، بينما تجمع حوله عدد من السكان لمتابعة نقله، وراح بعضهم يوجه إليه صفعات، في مشهد لفت أنظار المتابعين وأثار الاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب موقع «إنديا توداي»، جاء التحرك للإمساك بالقرد بعد تكرار الاعتداءات على الأهالي، الأمر الذي دفع زوج رئيسة المجلس البلدي في منطقة هاثين إلى الإعلان عن مكافأة مالية بقيمة 51 ألف روبية هندية، تعادل نحو 537 دولارا أميركيا، لمن يتمكن من السيطرة عليه.

وبعد سلسلة من المحاولات على مدى قرابة 10 أيام، نجح عدد من الأشخاص في الإمساك بالحيوان، وسط تجمع لافت للسكان الذين احتشدوا لمشاهدة عملية نقله، لتنتهي بذلك مطاردة بدأت عقب تكرار هجماته على الأهالي.