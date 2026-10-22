يدفع شخص مقابل الانضمام إلى عشاء جماعي مع غرباء، ويحجز آخر مكاناً في نشاط اجتماعي بحثاً عن أصدقاء جدد، فيما تعرض منصات متخصصة لقاءات وتجارب مشتركة تجمع أشخاصاً لا تربطهم معرفة سابقة. مشاهد تكشف تحولاً لافتاً في العلاقات الحديثة؛ فالحاجة إلى الرفقة، التي كانت تنشأ غالباً عبر العائلة والجيران والعمل، أصبحت تفتح أبواباً لنشاط اقتصادي يتوسع حول العزلة الإنسانية.

وتقوم هذه الخدمات على فكرة بسيطة: تنظيم فرص التعارف مقابل رسوم، من خلال رحلات قصيرة وفعاليات اجتماعية وورش وأنشطة جماعية. وهي توفر مساحة للأشخاص الذين يجدون صعوبة في بناء علاقات جديدة، خصوصاً بعد الانتقال إلى مدينة أخرى أو تغير ظروف العمل والحياة.

لكن التحول يطرح سؤالاً يتجاوز جدوى الخدمة إلى طبيعة العلاقة التي تنتج عنها. فدفع المال يضمن حضور النشاط وتنظيم اللقاء، لكنه لا يضمن نشوء صداقة حقيقية أو استمرارها بعد انتهاء التجربة.

نفسياً، قد تمنح هذه المساحات المشاركين شعوراً بالانتماء وتخفف رهبة المبادرة إلى التعارف، لكنها قد ترفع أيضاً سقف التوقعات؛ إذ يدخل الشخص التجربة منتظراً علاقة إنسانية، بينما يحصل فعلياً على فرصة محدودة للتواصل.

واجتماعياً، تعكس الظاهرة تغير البيئات التي كانت تنتج الصداقات بصورة تلقائية. فالتنقل بين المدن، وضغوط العمل، وتراجع اللقاءات العفوية، تجعل بناء العلاقات بحاجة إلى جهد وتنظيم أكبر.

وتكمن المفارقة الاقتصادية، في أن السوق الذي يستجيب لحاجة إنسانية حقيقية قد يجد مصلحة في استمرارها. فكلما شعر الأفراد بصعوبة الوصول إلى الرفقة خارج الخدمات المنظمة، ازدادت جاذبية الاشتراك في تجارب جديدة.

ولا يعني ذلك التقليل من قيمة المبادرات التي تساعد على التعارف، بل يستدعي التمييز بين توفير فرص التواصل وتحويل العلاقات إلى منتجات استهلاكية.