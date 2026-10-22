تفقد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية المرابطين في جبهات صبر الموادم، برفقة عدد من العلماء والدعاة والشخصيات الاجتماعية، للاطلاع على أوضاع المقاتلين ومستوى الجاهزية والاستعداد في المواقع الميدانية وذلك لتعزيز الروح المعنوية للمقاتلين وتجسيداً لوحدة الصف.



وخلال الزيارة التي رافقه فيها رئيس مجلس المقاومة الشعبية بالمحافظة مارش عبدالجليل الفهيدي، وعضو هيئة علماء اليمن علي القاضي، والعلامة ياسين عطا



نقل وكيل المحافظة تحيات قيادة السلطة المحلية للمرابطين تقديراً لتضحياتهم وجهودهم في الدفاع عن الجمهورية والثوابت الوطنية.



واستمع الوكيل المخلافي إلى شرح مفصل حول سير العمليات العسكرية، والمستجدات الميدانية في الجبهة، ومستوى الجاهزية والانضباط لدى المقاتلين وانتهاكات الحوثيين بحق المدنيين.

وعدد من القيادات في الجبهات

وشدد المخلافي على أهمية رفع مستوى الجاهزية والانضباط واليقظة الدائمة، والاستعداد للتعامل مع مختلف التطورات والمستجدات الميدانية، والتصدي لأي محاولات تستهدف أمن المنطقة واستقرارها.



وأشاد الوكيل المخلافي بمستوى الثبات والجاهزية التي يتحلى بها أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في مختلف المواقع، مؤكداً أن صمودهم وثباتهم يمثلان ركيزة أساسية في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية، وحماية أمن واستقرار المنطقة والدفاع عن النظام الجمهوري.



كما أشاد بالمواقف الوطنية لأبناء جبل صبر والحاضنة الشعبية، ودورهم في مساندة القوات المسلحة والمقاومة الشعبية ومواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً أهمية تعزيز التلاحم الشعبي والالتفاف حول أبطال الجيش والمقاومة في معركتهم الوطنية دفاعاً عن الجمهورية والدولة.



من جانبه أوضح اللواء عبدالكريم الصبري، أن مليشيات الحوثي عجزت عن تحقيق اختراقات ميدانية، رغم الحشود البشرية والإمكانات العسكرية واستخدام الصواريخ والمدفعية والدبابات، مشيراً إلى أن أبطال الجيش والمقاومة تصدوا لهجماتها وأجبروها على التراجع، مكبدينها خسائر بشرية ومادية فادحة.



وقدم المشاركون قافلةً غذائيةً لأبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية، تقديراً لتضحياتهم ودعماً لصمودهم في مواقع الشرف والبطولة، مشيرين إلى أن صمود أبناء تعز وتضحياتهم يمثلان ركيزة أساسية في مواجهة الانقلاب واستعادة الدولة، وصولاً إلى تحرير المحافظة واستعادة مؤسساتها ضمن المعركة الوطنية الشاملة.



وفي سياق متصل، تفقد الوكيل المخلافي المستشفى المدني الريفي في تعز، واطلع على أوضاعه وحاجاته، مؤكداً حرص السلطة المحلية بقيادة محافظ المحافظة نبيل شمسان على دعم المستشفى بالمستلزمات الطبية اللازمة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتعزيز قدرته على استقبال الجرحى وتقديم الرعاية الطبية لهم.