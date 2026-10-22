سجل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعاً ملحوظاً أمام الجنيه المصري خلال تعاملات (الخميس)، متجاوزاً حاجز 55 جنيهاً في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، في تحرك جديد للعملة الأمريكية أعاد أسعار الصرف إلى دائرة الاهتمام، بعدما بدأت التعاملات عند مستويات أقل من هذا الحاجز.

وجاءت القفزة خلال منتصف التعاملات، مع تسجيل زيادات متفاوتة في أسعار الشراء والبيع بين البنوك، فيما بلغ أعلى سعر معلن للبيع 55.37 جنيهاً في مصرف أبوظبي الإسلامي، وفق بيانات رسمية.

الدولار يسجل مستويات قياسية في البنوك

وارتفع سعر الدولار في خمسة بنوك بنحو 59 إلى 90 قرشاً مقارنة ببداية تعاملات اليوم، كما سجل السعر في البنك الأهلي المصري 55.12 جنيهاً للشراء و55.22 جنيهاً للبيع، وهي المستويات نفسها المسجلة في بنك القاهرة.

أما في بنك مصر، بلغ الدولار 54.92 جنيهاً للشراء و55.02 جنيهاً للبيع، بينما سجل في بنك قناة السويس وبنك البركة 55 جنيهاً للشراء و55.10 جنيهاً للبيع، أما مصرف أبوظبي الإسلامي، فقد سجل أعلى سعر للبيع بين البنوك التي شملتها البيانات المنشورة، عند 55.25 جنيهاً، مقابل 55.15 جنيهاً للشراء.

وتعكس هذه الأسعار اختلاف مستويات التداول بين البنوك، ما يجعل متابعة سعر الشراء وسعر البيع في كل بنك أمراً ضرورياً للراغبين في إجراء معاملات بالعملة الأمريكية.

أعلى مستوى تاريخي للدولار أمام الجنيه

وتأتي هذه التحركات بعد أن سجل الدولار في 7 أبريل 2026 مستوى بلغ 54.65 جنيهاً للشراء و54.75 جنيهاً للبيع بالبنك المركزي المصري.

ومع تجاوز الدولار حاجز 55 جنيهاً للبيع في عدد من البنوك خلال تعاملات (الخميس)، تخطت الأسعار المعلنة تلك المستويات السابقة، لتسجل مستويات تاريخية جديدة في السوق المصرفية المصرية، ويعكس ذلك استمرار الضغوط على الجنيه المصري، في ظل تحركات سوق الصرف والتغيرات التي تؤثر في العرض والطلب على العملات الأجنبية.

ما العوامل وراء ارتفاع الدولار؟

وأشار محللون إلى أن ارتفاع الدولار يأتي في ظل ضغوط مرتبطة بخروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين المحلية، إلى جانب صعود العملة الأمريكية عالمياً، وهي عوامل يمكن أن تزيد الضغوط على الجنيه المصري.

ترقب لتحركات سوق الصرف

ويضع تجاوز الدولار مستوى 55 جنيهاً في عدد من البنوك أسعار الصرف تحت المتابعة، خصوصاً في ظل انعكاسات تغيرات العملة على تكلفة الواردات والسلع التي تعتمد على مكونات مستوردة.