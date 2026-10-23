صوت مجلس مدينة نيويورك لصالح حظر عربات الخيول اعتباراً من يونيو 2028، في خطوة تهدف إلى إنهاء تقليد سياحي يعود إلى أكثر من 160 عاماً.

وحصل مشروع القانون على تأييد 40 عضواً مقابل معارضة 7 أعضاء، فيما امتنع عضوان عن التصويت، ومن المقرر إحالته إلى عمدة المدينة زهران ممداني للتوقيع عليه.

وجاء القرار وسط دعوات متزايدة لحظر عربات الخيول، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة العامة ورفاهية الحيوانات، خصوصاً بعد وفاة السائح الهندي رومانش ماهاجان، البالغ 18 عاماً، في يونيو الماضي، إثر سقوطه من عربة اندفع حصانها بشكل مفاجئ.

ويمنح موعد تطبيق الحظر، المحدد في يونيو 2028، السائقين فرصةً للانتقال إلى وظائف أخرى، مع وضع خطة تشمل التدريب والإرشاد الوظيفي والتوظيف، إلى جانب تدابير لضمان رعاية الخيول.

في المقابل، عارض ممثلو العاملين في هذا القطاع القرار، محذرين من تداعياته على مصادر رزق السائقين، ومشيرين إلى إمكانية الطعن عليه أمام القضاء.