جددت جامعة الدول العربية رفضها التام بأشد العبارات للاعتداءات التي نفذتها مليشيا الحوثي على مطار الملك فهد الدولي في الدمام وحقل شيبة النفطي بالسعودية.



ونددت الجامعة في بيان، (الجمعة)، بالاعتداءات المستمرة على السعودية بوصفها تنتهك سيادة المملكة على أراضيها وتشكل تهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها وتهدد سلامة الطيران المدني وأمن الطاقة، كما تقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر وحل الأزمة في اليمن سياسياً.



وأكدت الجامعة العربية تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددة على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي العربي. ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها.



وأعلن الدفاع المدني السعودي، في وقت مبكر من صباح (الجمعة)، زوال الخطر عن محافظة خميس مشيط ومدينة أبها، بعد إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ. كما أعلن زوال الخطر عن نجران، وذلك بعد إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ.



نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مقطع فيديو قال إنه «يوثق استهدافات سلاح الطيران المسيّر بالمنطقة العسكرية الثالثة ثكنات وتجمعات وآليات قتالية تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في الجبهات الجنوبية».