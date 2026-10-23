ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، مدينة دالبندين والمناطق المجاورة لها في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأفاد المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان بأن مركز الزلزال وقع على بُعد 15 كيلومتراً شرق مدينة دالبندين، وعلى عمق 53 كيلومتراً تحت سطح الأرض.

ووفقاً لما أوردته وسائل إعلام باكستانية، شعر السكان بهزات أرضية أثارت حالة من الخوف والهلع، ما دفع عدداً منهم إلى مغادرة منازلهم والتوجه إلى الأماكن المفتوحة.

ولم ترد، وفقاً للتقارير الأولية، أي معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.