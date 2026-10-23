صرَّح المُتحدث الرَّسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية.
التحالف: اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه الجنوب
23 أكتوبر 2026 - 01:51 | آخر تحديث 23 أكتوبر 2026 - 01:51
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"عكاظ" (الرياض)
صرَّح المُتحدث الرَّسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية.