صرَّح المُتحدث الرَّسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم ‏اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية.