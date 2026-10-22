نفت قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» ما تروّج له المليشيا الحوثية من مزاعم بشأن تهديد المملكة العربية السعودية باستهداف التجمعات القبلية والمدنية في اليمن، مؤكدةً أن هذه الادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة، وتنفيها جملةً وتفصيلاً. وأوضحت القوات المشتركة، في بيان (الخميس)، أن هذه المزاعم تعكس في مضمونها وتوقيتها محاولات مستمرة لتضليل الرأي العام، وصرف الأنظار عن أزمات المليشيا وممارساتها، والزج بأبناء القبائل اليمنية الأصيلة في صراعاتها. وأكدت أن القبيلة اليمنية ستظل مكوّناً أصيلاً وركيزةً راسخةً في النسيج الاجتماعي والتاريخي لليمن، وجسراً من جسور الأخوّة والتواصل بين الشعبين السعودي واليمني، اللذين تجمعهما روابط الدين والجوار والتاريخ والمصير المشترك، مشددةً على أن هذه الروابط أعمق من أن تنال منها حملات التضليل أو محاولات بث الفرقة والعداء. وشددت القوات المشتركة على ثبات موقف المملكة العربية السعودية تجاه أمن اليمن واستقراره، وحرصها على صون الروابط الأخوية والتاريخية مع الشعب اليمني، بما يعزز الأمن والاستقرار، ويحفظ مصالح الشعبين، ويحول دون استغلال القبائل اليمنية أو الزج بها في صراعات لا تخدم تطلعات اليمنيين إلى الأمن والسلام والتنمية. واختتمت بيانها بالتأكيد على أن الحقيقة ستبقى أوضح من حملات التضليل، وأن روابط الأخوّة بين الشعبين الشقيقين ستظل راسخةً في مواجهة محاولات الفتنة والتفرقة.