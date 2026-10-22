نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب والقسطرة، في العاصمة النيجيرية أبوجا، في الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر الجاري، من خلال جمعية «البلسم» للتدريب والتطوير الصحي.

ونجح المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب والقسطرة، في العاصمة النيجيرية أبوجا، في إجراء 28 عملية قلب مفتوح و84 عملية قسطرة قلبية تداخلية تشخيصية وعلاجية.

ويأتي المشروع امتداداً للبرامج الطبية التطوعية المتنوعة التي يُنفِّذُها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عدد من الدول لتقديم العلاج للأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود.

وضم فريق جمعية «البلسم» الطبي 10 متطوعين من الأطباء والاستشاريين السعوديين والممرضين والفنيين والإداريين، وتعاون مع فريق «البلسم» 35 من الكوادر المحلية النيجيرية داخل غرف الرعاية والعمليات، وفي الكشف الطبي على المرضى، في «مستشفى نظامي - Nizamiye» و «مستشفى زينيث» في العاصمة أبوجا.

حظيت الرحلة بدعم كريم من سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية، فقد شهد السفير الأستاذ يوسف بن محمد البلوي الأعمال الميدانية، والتقى الفريق الطبي، وقدم دعمه لجهود فريق جمعية «البلسم».

واستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا الفريق في مقر السفارة بحضور نائبه الأستاذ عبدالرحمن التويم، والملحق العسكري العقيد الركن عبدالله بن سعد الأحمري، وأقام مأدبة عشاء تكريماً للفريق، وأجرى اتصالاً مباشراً بوزير الصحة النيجيري، مؤكداً أهمية تسهيل مهام الفريق السعودي في نيجيريا.

وقال الدكتور أحمد الأحمري، المدير التنفيذي لجمعية «البلسم» للتدريب والتطوير الصحي، إن رحلة نيجيريا لم تكن رحلة عادية، فقد بدأت قبل أن تقلع الطائرة، حين تأجلت رحلة الفريق من الرياض ثم ألغيت، ثم ألغيت الرحلة البديلة من الدمام قبل الوصول إليها، بسبب هجمات جماعة الحوثي الإرهابية على المطارات المدنية. فكان أمام الفريق أن يتراجع أو يجد طريقاً آخر، واختار الفريق الطريق الأصعب: براً عبر جسر الملك فهد إلى المنامة، ثم الدوحة، ثم أبوجا، ليصل صباحاً ويتوجه من المطار إلى المستشفى مباشرة.

وأوضح الأحمري كذلك أن الظروف لم تكن ميسرة في الميدان؛ غرفة عمليات واحدة، وسرير عناية مركزة بتقاسمه أكثر من تخصص، وجهاز يتعطل في منتصف العملية، وأمطار تؤخر السير، ومع ذلك أتم الفريق 84 إجراء قسطرة تداخلية من أصل 80 مستهدفة، و28 إجراء جراحياً.

ووجه المدير التنفيذي لجمعية «البلسم» الشكر والعرفان لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على خدمة الإنسانية في كل مكان وكافة المجالات الإغاثية، ولكل من ساهم في نجاح هذه الرحلة وفي مقدمتهم سفارة خادم الحرمين الشريفين في أبوجا، ووزارة الصحة النيجيرية، كما خص بالشكر أبطال هذه الرحلة من الاستشاريين والفنيين والإداريين الذين حملوا رسالة «البلسم» بإخلاص.

ومن جانبها، قدمت إدارة «مستشفى نظامي» في أبوجا شهادة شكر وتقدير لجمعية «البلسم» للتدريب والتطوير الصحي، تقديراً لإسهامها المميز في نجاح المشروع الإنساني لجراحة القلب والقسطرة القلبية في المستشفى. وأشادت إدارة المستشفى بالخبرة الطبية اللافتة للفريق، وتفانيه، والتزامه الراسخ بالعمل الإنساني.

كما أصدرت إدارة «مستشفى زينيث» ومركز الكلى في أبوجا شهادة إنجاز وتنفيذ للخطة التشغيلية للحملة التطوعية لجراحة القلب، أكدت فيها استكمال جميع الحالات المطلوبة وتنفيذ خطة العمل التشغيلية المحددة للحملة، وتميز الفريق الطبي بجاهزية استثنائية وتنظيم دقيق وأعلى معايير الرعاية المهنية، إضافة إلى تحقيق الحملة نجاحاً لافتاً بإجراء عمليات قلب متنوعة في المستشفى، شملت تغيير الصمامات، وتوصيل الشرايين التاجية، وإصلاح الصمامات وغيرها من العمليات المعقدة.

وتأتي هذه الحملة استمراراً لنهج المملكة في دعم الأنشطة الطبية التطوعية حول العالم، وإسهاماً منها في التخفيف من معاناة المرضى وتقديم خدمات صحية عالية الجودة في بيئات تفتقر للإمكانات المتقدمة.