أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه من استمرار هجمات الحوثيين على أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية وتصاعد الأعمال العدائية في محيط تعز باليمن، مؤكدًا أنها تسبب معاناة كبيرة للمدنيين وتزيد التوترات الإقليمية.

ودعا غوتيريش في تصريحات للصحفيين بنيويورك اليوم، إلى وقف الهجمات على المنازل والمستشفيات والمدارس والمطارات ومنشآت الطاقة، محذرًا من أن تصاعد النزاعات يضاعف المعاناة الإنسانية، ويمتد أثره إلى أسواق الطاقة وسلاسل التوريد والأنظمة المالية، مما يزيد ضغوط تكاليف المعيشة حول العالم.

ودعا إلى ضبط النفس وإيجاد أفق سياسي في اليمن، مشيرًا إلى جهود الأمم المتحدة في هذا الشأن، ومشددًا على ضرورة وقف القتال واحترام القانون الدولي وحماية المدنيين وصون حقوق وحريات الملاحة الدولية.