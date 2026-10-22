زار المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، اليوم، مقر فريق الإنقاذ المركزي الحكومي الجوي «تسينتروسباس» التابع لوزارة الطوارئ في روسيا الاتحادية، كما التقى رئيس جمعية الصليب الأحمر الروسي بافيل سافتشوك، وذلك ضمن زيارته الحالية لموسكو.

قدرات الإنقاذ والاستجابة للكوارث

واطلع الربيعة خلال زيارته مقر فريق الإنقاذ الجوي على أعمال الفريق وقدراته في الاستجابة السريعة والانتشار الفوري عند وقوع الكوارث داخل روسيا وخارجها، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين.

وتعرّف على الوحدات المتخصصة التابعة للفريق، التي تشمل البحث والإنقاذ ومساعدة العالقين تحت الأنقاض، إلى جانب الخدمات الطبية التي تتضمن تشغيل مستشفى محمول جوًا لتقديم الرعاية الميدانية وتنفيذ عمليات الإخلاء الطبي، فضلًا عن الخدمات النفسية وأنظمة الاتصالات المخصصة لتقديم الدعم الفوري للمتضررين.

توسيع التعاون الإنساني

وفي إطار الزيارة، التقى الربيعة رئيس جمعية الصليب الأحمر الروسي بافيل سافتشوك، وبحث الجانبان سبل توسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك، وتعزيز التكامل في المبادرات الإنسانية والخدمات الإسعافية، بما يدعم الجهود الرامية إلى حماية الأرواح وتخفيف معاناة المتضررين في أوقات الأزمات.

وأشاد سافتشوك بجهود المملكة، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في تعزيز العمل الإنساني ودعم التعاون الدولي لخدمة الفئات المحتاجة في مختلف أنحاء العالم.