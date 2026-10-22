وقعت المملكة ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وجمهورية كازاخستان ممثلة في لجنة الأمن القومي, اليوم (الخميس), مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون المشترك.

ومثّل المملكة في توقيع المذكرة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، ومن الجانب الكازاخستاني رئيس لجنة الأمن القومي إرميك صاغميبايف، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كازاخستان فيصل بن حنيف القحطاني.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد، وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين وتعزيزها.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

واطَّلع الجانبان على أهم الإجراءات التي تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مجال حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، إضافة إلى تجربة جمهورية كازاخستان في ذات المجال.