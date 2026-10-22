تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اتصالين هاتفيين منفصلين من وزير خارجية جمهورية قبرص الدكتور كونستانتينوس كومبوس، و وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور يوهان فاديفول.

وجرى خلال الاتصالين بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد، وضمان حرية الملاحة وسلامتها في مضيقي هرمز وباب المندب، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.