تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اتصالين هاتفيين منفصلين من وزير خارجية جمهورية قبرص الدكتور كونستانتينوس كومبوس، و وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور يوهان فاديفول.
وجرى خلال الاتصالين بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد، وضمان حرية الملاحة وسلامتها في مضيقي هرمز وباب المندب، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الألماني والقبرصي خفض التصعيد وأمن الملاحة في المنطقة
تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اتصالين هاتفيين منفصلين من وزير خارجية جمهورية قبرص الدكتور كونستانتينوس كومبوس، و وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور يوهان فاديفول.
Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah received two separate phone calls from the Foreign Minister of the Republic of Cyprus, Dr. Konstantinos Kombos, and the Foreign Minister of the Federal Republic of Germany, Dr. Johan Wadephol.
During the calls, they discussed the latest developments in the region, the diplomatic efforts aimed at de-escalation, and ensuring the freedom and safety of navigation in the Strait of Hormuz and the Bab el-Mandeb, which contributes to enhancing regional security and stability.