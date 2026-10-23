من المُتعذر على زائر مدينة أصيلة المغربية أن ينسى أو يتناسى ملامح الفتنة المباحة للتكوين العمراني، والفضاء الإنساني المتجذر في بيئته الحميمة. ولطالما افتتن زوار المدينة العتيقة برونقها ولونها وعبق جدرانها، ولم يستكثروا عليها ولا منها نقش بصمتها بعفويّة في ذاكرة العالم، وطبع صورتها في الوجدان بما تقوم عليه وبه من السحر الحلال، والتنسيق الأثري للمساكن والحوانيت، والزنقات مفتوحة الجهات على الماء والسماء.

ربما كانت (أصيلة) أسطورة فينيقية أو قرطاجنية، ولعله من شدّة التعلق بالأسطورة وتصديقها تمثّلت واقعاً للعيان، إلا أنّ المغرب ثقافة وتاريخ لم تقف عندما أسهمت به الجغرافيا من أثر، ولا جاد به التاريخ من تأثير؛ إذ الإنسان في بلاد المغرب معطاء بطبعه، وكان للوزير الراحل محمد بن عيسى والفنان محمد المليحي، وكلاهما من أبناء أصيلة، فضل بناء فضاء معنوي موازٍ للمادي، فتهيأت الأرضية الثقافية، اللافتة لانتباه الكون، والمعززة لاستثمار الإنسان بالتنمية، فبدأ عناق الحجارة للألوان، واتصل الزمان بالمكان والإنسان، ونجح ابن المدينة العتيقة في مد جسور التواصل الحضاري بينه وبين كل زائر يمر من هنا.

مع ارتفاع صوت المؤذن لصلاة الفجر من الجامع الأعظم، تهب نسمات المحيط الأطلسي مؤذنة بتفاعل سماوي وأرضي، فيما يتحرك كبار السن والشباب والأطفال للتزوّد بروحانية قبل أن يعود الجميع إلى متاجرهم، وبسمة الرضا تكسو ملامحهم، فيما تنفتح مساحات المثاقفة بكل اللغات، ولا تملك إلا أن تطرب للهجة الشعبية الفاتنة والتي هي امتداد للفصحى التي عزّز حضورها القرآن الكريم، وداخل الطرقات يعمّ السلام ببركة من يستقبل ومن يودّع بالسلام.

ليست أصيلة سياحة وإن كانت جزءاً منها، بل حياة متناغمة منذ انبلاج أنوار الصباح، وألحان عصيّة على التنشيز لا تكسل ولا في ساعة القيلولة. وفي أروقة قصر الريسوني تتردد كل مساء أصداء الفلكلور الآخذ بتلابيب القلب؛ لتجدّد العلاقة بالثقافة والفنون والأدب والفكر، وعلى باب قصر الثقافة تعانق رجلاً يُسمى حاتم البطيوي، مسكون بهاجس الحفاظ على إرث تحمّل مسؤوليته وهو أهل.