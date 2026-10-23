يدخل الهلال مرحلة جديدة من التحديات خلال الأيام السبعة المقبلة، وسط برنامج مزدحم يجمع بين المنافسة المحلية والقارية، يضع الجهاز الفني بقيادة سيموني إنزاغي أمام اختبار مهم في التعامل مع ضغط المباريات والسفر والحفاظ على جاهزية اللاعبين.



ورغم تألق الهلال المستمر محلياً وخارجياً، هناك قصة أخرى تُروى خلف الكواليس، لا تتعلق بالنتائج، بل بالرحلات الطويلة والتنقلات الشاقة التي يقطعها الفريق من مدينة إلى أخرى.



*الهلال في 7 أيام.. اختبار محلي ورحلة آسيوية*



يخوض الهلال خلال أسبوع اختباراً مزدوجاً، يبدأ بمواجهة القادسية في دوري روشن، قبل أن ينتقل سريعاً إلى قطر لملاقاة الشمال في دوري أبطال آسيا للنخبة.



وبين المباراتين، يواجه الفريق تحدي ضغط المباريات وقصر فترة الاستشفاء والسفر، مع ضرورة الحفاظ على جاهزية عناصره وتحقيق نتائج قوية محلياً وقارياً.



من الدمام إلى قطر



بعد مواجهة القادسية، لن يحصل الهلال على فترة راحة طويلة، إذ يستعد لمواجهة الشمال القطري يوم الثلاثاء 27 أكتوبر على استاد البيت في مدينة الخور.



وهنا تتضاعف أهمية إدارة المجموعة، فالهلال سيخوض مباراتين خارج ملعبه خلال 4 أيام، الأولى في الدمام والثانية في قطر، ما يجعل الاستشفاء والسفر والتدوير أبرز الملفات أمام الجهاز الفني.



القادسية.. مواجهة لا تقبل التفريط



تمثل مباراة القادسية اختباراً مهماً أمام فريق ينافس بقوة في مقدمة جدول الدوري، ما يضاعف أهميتها للهلال الساعي لمواصلة حصد النقاط وتعزيز موقعه في الصدارة.



وسيكون الجهاز الفني مطالباً بإدارة اللقاء بذكاء، عبر توزيع الجهد والحفاظ على العناصر الأساسية، مع أهمية تحقيق نتيجة تمنح الفريق دفعة معنوية قبل الرحلة القارية.



إنزاغي أمام اختبار صعب



لا يواجه المدرب الإيطالي تحدياً فنياً فقط، بل اختباراً في إدارة الموسم الطويل، خاصة أن الهلال ينافس على أكثر من جبهة.



وسيكون التعامل مع دقائق اللعب واختيار التشكيلة المناسبة ومنح بعض العناصر فرصة المشاركة، عوامل مهمة للحفاظ على مستوى الفريق مع اختلاف طبيعة المنافسة بين الدوري والبطولة الآسيوية.



ورغم هذه المعاناة، يبقى لاعبو الهلال على قدر المسؤولية، فالاحترافية والانضباط تجعلهم يحولون ساعات السفر إلى فرص للراحة والتركيز الذهني، بينما يبذل الجهازان الفني والإداري جهوداً كبيرة لتوفير أقصى درجات الراحة، عبر جدولة الرحلات مبكراً وتجهيز الحافلات بأحدث الوسائل وتوفير التغذية المناسبة.