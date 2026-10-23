تخطف مواجهة الهلال والقادسية الأنظار بصراع خاص بين مصعب الجوير ومدربه السابق سيموني إنزاغي، بعد رحيل اللاعب عن الزعيم بحثاً عن فرصة لعب أكبر.



الجوير، ورغم موهبته اللافتة، وجد نفسه أسير المنافسة الشرسة في وسط الهلال المزدحم بالنجوم، ليحصل على دقائق محدودة لم تلبِ طموحه تحت قيادة إنزاغي.



من الهلال إلى القادسية



في القادسية تغير المشهد تماماً، إذ وجد الجوير مساحةً أوسع وثقةً أكبر ضمن مشروع الفريق، ليتحول إلى عنصرٍ أساسيٍ مع بريندان رودجرز الذي طور أدواره ومنحه شموليةً أكبر في التحرك وصناعة اللعب.



مواجهة الرد



إنزاغي سيواجه لاعباً يعرف إمكاناته جيداً، والجوير سيقف أمام مدرب لم يمنحه الفرصة الكافية. هي مباراةٌ بطعمٍ خاصٍ، لا تحتاج إلى تصريحات، فالرد سيكون في الملعب، بهدفٍ، بتمريرةٍ، أو بحضورٍ قويٍ يثبت أن قرار الرحيل كان بحثاً عن الذات وليس هروباً.



بطاقة اللاعب



العمر : 23



الطول 1.75m.



لعب 10 مباريات



743 دقيقة لعب



سجل هدفاً



صنع هدفين



ثلاث بطاقات صفراء