تترقب جماهير الفرق الخمسة التي تتنافس في مقدّمة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، وهي القادسية والهلال والنصر والاتحاد والأهلي، تعثر منافسيها المباشرين، أملاً في الانفراد بالقمة وتوسيع الفارق النقطي، فمع تقارب النقاط بين الفرق تبدو المنافسة مفتوحة على جميع الاحتمالات، إذ يمكن لنتيجة مباراة واحدة أن تقلب الموازين وتعيد رسم ملامح الصدارة، ما يجعل الجولات القادمة أكثر أهمية وحساسية في حسابات المنافسة على اللقب.

وفي هذا السياق، أكد المدرب الرياضي طلعت الهندي لـ«عكاظ»، أن المحافظة على الصدارة وتحقيق التفوق في دوري روشن يتطلبان عملاً متكاملاً داخل الأندية، يجمع بين الجاهزية الفنية والاستقرار النفسي والانضباط التكتيكي، فالمنافسة لا تحسم بالأسماء الكبيرة وحدها، بل بقدرة الفريق على التعامل مع مختلف ظروف المباريات وتحقيق النتائج المطلوبة باستمرار.

وأوضح أن الوصول إلى القمة قد يكون هدفاً صعباً، لكن الأصعب هو المحافظة عليها في ظل تقارب المستويات وتعدد الفرق الطامحة إلى اللقب، والفريق الذي يسعى إلى المنافسة حتى الجولات الأخيرة يجب أن يمتلك نفسا طويلا، وألا يتأثر مستواه بتذبذب النتائج أو الضغوط الجماهيرية والإعلامية.

وأضاف، أن التفوق يحتاج إلى وضوح الأهداف داخل الفريق، ووجود منظومة فنية قادرة على قراءة المنافسين والتعامل مع نقاط القوة والضعف لديهم، إلى جانب الاستفادة من الإمكانات الفردية للاعبين وتوظيفها لخدمة الأداء الجماعي، كما أن التعامل مع كل مباراة باعتبارها محطة مستقلة ومهمة يساعد على تجنب الاستهانة بالمنافسين، خصوصاً الفرق التي تحتل مراكز متأخرة، والتي قد تشكل مبارياتها اختباراً حقيقياً لطموحات فرق المقدمة.

وحول كيفية تجنب هدر النقاط، شدّد الهندي على أهمية التركيز طوال دقائق المباراة، وعدم الاكتفاء بالتفوق الفني أو الاستحواذ على الكرة دون ترجمة ذلك إلى فرص وأهداف، فإهدار الفرص السهلة، والأخطاء الدفاعية، وضعف التركيز في الدقائق الأخيرة، من العوامل التي قد تحرم الفريق من نقاط ثمينة، يصعب تعويضها مع اشتداد المنافسة.

وأشار إلى أن الاستعداد الجيد للمباريات، وتحليل أداء المنافسين، ومعالجة الأخطاء التي تظهر في كل مواجهة، تمثل عناصر أساسية في تقليل فرص التعثر، كما يتعين على الأجهزة الفنية وضع البدائل المناسبة للتعامل مع الإصابات والإيقافات وتوالي المباريات، مع مراعاة الحالة البدنية للاعبين، حتى لا يتراجع الأداء نتيجة الإرهاق أو سوء إدارة الجهد.

وفيما يتعلق بدور المدرب واللاعبين أوضح أن مسؤولية المدرب لا تقتصر على اختيار التشكيلة أو إجراء التبديلات فقط، بل تشمل بناء شخصية الفريق، وتعزيز الانضباط، ورفع مستوى الثقة، وإيجاد الحلول التكتيكية عندما تتعقد المباريات، فالمدرب الناجح هو الذي يستطيع قراءة مجريات اللعب واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، مع الحفاظ على التوازن بين الواجبات الدفاعية والفاعلية الهجومية، أما اللاعبون فهم العنصر الحاسم في ترجمة الخطط إلى نتائج، ويتطلب منهم ذلك الالتزام بالتعليمات، واللعب بروح الفريق الواحد، وتقديم أعلى درجات العطاء، والابتعاد عن الفردية والانفعال الذي قد يكلف الفريق بطاقات أو أخطاء مؤثرة، كما أن أصحاب الخبرة مطالبون بدور قيادي داخل الملعب، خصوصاً في المواجهات الكبيرة التي تتطلب هدوءاً وتركيزاً.

وأكد أن الجماهير تمثل ركيزة مهمة في مسيرة الفرق، لما تمنحه من دعم معنوي وحافز إضافي للاعبين، داعياً إلى استمرار المساندة في مختلف الظروف، سواء عند الفوز أو التعثر، لأن الاستقرار النفسي يساعد الفريق على استعادة توازنه ومواصلة العمل، فسباق الصدارة في دوري روشن لا يزال مفتوحاً، وأن الفارق الحقيقي بين الفرق المتنافسة قد تصنعه التفاصيل الصغيرة، من حسن الإعداد إلى استغلال الفرص والمحافظة على التركيز، فالفريق الأكثر ثباتا وقدرة على جمع النقاط وتجاوز الضغوط سيكون الأقدر على البقاء في دائرة المنافسة وتحويل طموحات جماهيره إلى إنجاز ملموس.