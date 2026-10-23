يدخل الهلال مواجهته أمام القادسية ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري روشن، متسلحاً بتفوق تاريخي، في مباراة تعد مواجهة مباشرة على الصدارة، إذ يملك القادسية 25 نقطة مقابل 24 للهلال الذي يملك مباراة مؤجلة.



وتحمل المباراة أرقاماً لافتة بين سلسلة انتصارات طويلة، وغياب الفوز الهلالي في آخر مباراتين على ملعب القادسية. وتستعرض «عكاظ» أبرز الحقائق قبل المواجهة:



14 فوزاً هلالياً



يتفوق الهلال بوضوح في تاريخ المواجهات بدوري المحترفين منذ 2008-2009، حيث حقق 14 انتصاراً في 20 مباراة، مقابل فوز واحد للقادسية و5 تعادلات. وفي عام 2025 حقق القادسية فوزه الأول في المسابقة بنتيجة 2-1 بعد 16 مباراة دون فوز، ليوقف سلسلة التفوق الأزرق الطويلة.



9 أهداف في المواجهة الأكثر إثارة



تحظى مباراة الفريقين عام 2011 بمكانة خاصة، بعد فوز الهلال 5-4 ضمن الجولة السادسة. انتهى الشوط الأول 5-1 للهلال، قبل أن يسجل القادسية 3 أهداف في الشوط الثاني.



إنزاغي ممنوع من الفوز



منذ إشراف سيموني إنزاغي على الهلال، لم يحقق أي فوز على القادسية، مكتفياً بالتعادل 2-2 في المواجهتين اللتين خاضهما الموسم الماضي. فهل يغير الإيطالي هذا السجل في المواجهة الثالثة؟