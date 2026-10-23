أعلنت رابطة الدوري الفرنسي، اليوم (الجمعة)، تأجيل مباراة باريس سان جيرمان ضد أولمبيك ليون، التي كانت مقررة الأحد القادم على ملعب «حديقة الأمراء»، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي، بعدما أثارت الشرطة مخاوف أمنيةً، في ظل ترقب العاصمة موجةً جديدةً من الاحتجاجات مع بداية الأسبوع.

تحديد موعد جديد للمباراة

وقالت رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين، في بيان: «علمت الرابطة بالقرار الصادر عن شرطة باريس بمنع إقامة مباراة باريس سان جيرمان وليون، المقررة ضمن الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي، (الأحد) 25 أكتوبر في الساعة 8:45 مساءً، وقررت، بالتنسيق مع جهة البث الرسمية للبطولة، إعادة جدولة المباراة إلى (الاثنين) 26 أكتوبر في الساعة 8:30 مساءً».

تزامن المباراة مع حفل الكرة الذهبية

وستقام المباراة في اليوم نفسه الذي يُنظم فيه حفل الكرة الذهبية 2026 في لندن، إذ يُعد ثنائي باريس سان جيرمان، المصاب عثمان ديمبلي، الفائز بالجائزة في 2025، وخفيتشا كفاراتسخيليا، من بين المرشحين للفوز بها.

اضطرابات تؤثر على جدول الدوري الفرنسي

وأثرت الاضطرابات على جدول الدوري الفرنسي، إذ تأجلت مباراة تولوز على أرضه أمام تروا من السبت إلى الأحد، بناءً على طلب السلطات المحلية.

كما أعلن أولمبيك مارسيليا وليل تعرض متاجرهما الرسمية للنهب خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد مطلع الأسبوع الحالي.

ترتيب ليون وباريس

ويتصدر أولمبيك ليون جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 14 نقطةً، متفوقاً بفارق الأهداف على باريس سان جيرمان، صاحب المركز الثاني.