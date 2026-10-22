قرر نادي ريال مدريد الإسباني إنهاء مقاطعته لحفل جائزة الكرة الذهبية، بعد عامين من الغياب.

وكان ريال مدريد قد قاطع نسخة 2024 في اللحظات الأخيرة، بعد تسريب خبر خسارة فينيسيوس جونيور أمام رودري، قبل أن يقاطع نسخة 2025 بشكلٍ كبيرٍ، إذ لم تشارك سوى المهاجمة كارولين وير.

وفد مدريدي في لندن

وبحسب ما نقلته شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية، فإنه بعد عامين من التوتر المحيط بجائزة الكرة الذهبية، سيحضر وفدٌ مدريديٌ الحفل المقرر إقامته (الاثنين) 26 أكتوبر في لندن، أي في اليوم التالي لمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة.

وأضافت الشبكة أن من المتوقع حضور عددٍ من لاعبي ريال مدريد إلى العاصمة الإنجليزية، إذ يضم النادي أربعة مرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، هم كيليان مبابي، وجود بيلينجهام، وفينيسيوس جونيور، ومارك كوكوريلا.

منافسة على جوائز أخرى

كما ينافس لاعبون آخرون من النادي على جوائزَ مختلفةٍ، إذ ينافس تيبو كورتوا على جائزة أفضل حارس مرمى، ويان ديوماندي وفيليسيا شرودر على جائزة أفضل موهبةٍ شابةٍ.