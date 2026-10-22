أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم (الخميس)، تشخيص الإصابة التي تعرض لها نجمه لويس دياز أمام أرسنال الإنجليزي، أمس، في دوري أبطال أوروبا.

وشارك النجم الكولومبي بديلاً في الدقيقة 68، لكنه غادر الملعب قبل نهاية المباراة بسبب الإصابة.

تشخيص الإصابة

وأوضح النادي البافاري، في بيان، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أكدت إصابته بتمزق في عضلات الفخذ الخلفية، دون الكشف عن مدة غيابه عن الملاعب.

مدة الغياب

ولم يكشف بايرن ميونخ مدة غياب لاعبه، لكن صحيفة «بيلد» الألمانية ذكرت أن دياز سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع.

أرقام دياز

وشارك دياز في 11 مباراة بقميص بايرن ميونخ في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها خمسة أهداف، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.