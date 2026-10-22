أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء السافر الذي شنته ميليشيا الحوثي على مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام وأسفر عن وفاة شخصين وإصابة آخرين في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية اليوم، على أن استمرار استهداف المطارات المدنية والمنشآت الحيوية يمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا مباشرًا لأرواح المدنيين وسلامة الملاحة الجوية والأمن الدولي، مؤكدة موقفها الثابت في إدانة هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وجددت تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية ووقوفها الكامل إلى جانبها في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وصون سيادتها، مؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقدمت بخالص تعازي دولة الكويت وصادق مواساتها إلى حكومة وشعب المملكة العربية السعودية وإلى أسر الضحيتين، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.