قرر النادي الأهلي المصري توقيع عقوبات مالية مضاعفة على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، عقب التعادل مع القناة بنتيجة 3-3، أمس (الأربعاء)، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال الأهلي، في بيان عبر موقعه الرسمي: «قرر الكابتن وائل جمعة، مدير الكرة، توقيع عقوبات مالية مضاعفة على اللاعبين بعد مباراة أمس».

جمعة يتوعد المقصرين

وأضاف البيان أن وائل جمعة عقد جلسة مطولة مع اللاعبين صباح اليوم، بحضور المدير الفني الحسين عموتة، لمناقشة تراجع المستوى الفني والبدني لعدد من اللاعبين، وظهورهم بأداء أقل من المتوقع لأسباب غير معروفة.

وشدد جمعة على أن «الفترة القادمة لا تحتمل تقصيراً من أي عنصر، ولابد أن يراجع كل فرد نفسه فيما يقدمه، وأن الأهلي لن يقف على أي لاعب».

ترتيب الأهلي

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، متأخراً بفارق أربع نقاط عن بيراميدز، متصدر الترتيب.