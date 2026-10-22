قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه طرابزون سبور التركي للفوز على هارتس الإسكتلندي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم (الخميس) على ملعب «بابارا بارك»، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

صلاح يُسجل ويصنع

افتتح محمد صلاح التسجيل لصالح طرابزون من ركلة جزاء في الدقيقة 32، ليصبح أول لاعب يسجل ركلة جزاء بقميص طرابزون سبور في المسابقات الأوروبية منذ أدريان ميرجيميرسكي، الذي سجل من ركلة جزاء في أغسطس 2013 أمام إف كيه كوكيسي.

وواصل صلاح تألقه بصناعة الهدف الثاني لزميله فرانكولينو في الدقيقة 58، ليرفع إجمالي مساهماته التهديفية إلى 15 مساهمة في 12 مباراة فقط، بواقع 10 أهداف و5 تمريرات حاسمة.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع طرابزون سبور رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري المؤتمر الأوروبي، بينما تجمد رصيد هارتس عند نقطة واحدة في المركز الـ31.