لم تعد الأخبار المسرّبة مجرد معلومات تتناقلها وسائل الإعلام قبل إعلانها رسميًا، بل أصبحت في بعض الأحيان وسيلة مدروسة لتهيئة الرأي العام، وقياس ردود الأفعال، وتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو رياضية، وقد تتحول إلى أداة للتضليل وصناعة الشهرة والتأثير في القرارات.

في المجال السياسي والدولي، قد تلجأ بعض الجهات إلى تسريب أخبار تتعلق بقرارات حساسة أو اتفاقيات مرتقبة قبل إعلانها رسميًا، بهدف امتصاص الصدمة، وقياس اتجاهات الرأي العام، وتهيئة المجتمع لتقبّل القرار لاحقًا، وربما التراجع عنه أو تعديله إذا واجه رفضًا واسعًا.

أما في المجال الرياضي، فتنتشر التسريبات المتعلقة بتجديد عقود اللاعبين أو إنهائها، وانتقال النجوم بين الأندية، وقد تكون وسيلة للضغط على إدارات الأندية، أو رفع القيمة السوقية للاعب، أو اختبار موقف الجماهير، حتى وإن لم تكن هناك مفاوضات حقيقية.

وفي القطاع التجاري والعقاري، قد تُسرّب أخبار عن إنشاء مشاريع ضخمة أو شراء أراضٍ في مواقع معينة، مما يدفع البعض إلى الاستثمار أو رفع الأسعار بناءً على معلومات غير مؤكدة، وقد يستفيد من تداول هذه الأخبار أشخاص يمتلكون مصالح مباشرة في تلك المواقع.

والأغرب من ذلك أن بعض رجال الأعمال قد يصنعون تسريبات عن أنفسهم، كالإعلان غير المباشر عن نيتهم شراء نادٍ رياضي أو الاستثمار في مشروع كبير، وقد يكون الهدف جذب الأضواء وصناعة حضور إعلامي أكثر من الجدية في التنفيذ، واستغلال وسائل الإعلام في الترويج لأسمائهم وصورهم دون إنجاز حقيقي.

ورغم أن بعض التسريبات قد تكشف معلومات مهمة أو تهيئ المجتمع لقرارات قادمة، فإن سلبياتها تظهر عندما تتحول إلى وسيلة للتلاعب بالرأي العام، وإرباك الأسواق، والإضرار بسمعة الأفراد والمؤسسات، وفقدان الثقة بالمصادر الإعلامية. وهنا يبرز السؤال الأهم أمام كل خبر مسرّب: من المستفيد من نشره؟

وفي هذا السياق تظهر مسؤولية الإعلام؛ فليس كل خبر مسرّب حقيقة، وليس كل مصدر مجهول جديرًا بالثقة. والسبق الصحفي لا يمنح صاحبه الحق في تجاوز التحقق والمصداقية، كما أن كثرة تداول الخبر لا تعني صحته. إن مهنة الإعلام ليست نقل ما يُقال، بل التحقق منه، والتفريق بين ما يخدم المصلحة العامة وما يخدم مصالح ضيقة.

وختامًا، يبقى السؤال: هل أصبحت التسريبات الإعلامية وسيلة لكشف الحقائق، أم أداة لصناعة الشائعات وتوجيه الرأي العام؟ إن الإجابة تكمن في مصداقية المصدر، وأهداف التسريب، ومدى قدرة الإعلام على كشف الحقيقة بدلًا من الانسياق وراء من يصنعون الأخبار ويسرّبونها لتحقيق أغراضهم الشخصية.