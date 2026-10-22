تواصل وكالة «رويترز» إهدار رصيدها المهني بمعالجات مثيرة للسخرية، ومنها تناولها انتقال مراسلها من العمل في السعودية إلى دبي، حيث منحته حيزًا وتفصيلًا هامشيًا للمساس بصورة المملكة.

وكالة بهذا الحجم يفترض أن تضبط لغتها بمعايير الدقة والتوازن، وأن تحافظ على المسافة المهنية بين نقل الأخبار والترويج للانطباعات، وعدم الانسياق لسرديات مبالغ فيها (مدفوعة) بالتوجهات والتلاعب.

المنشور الذي قدمته الوكالة تناول مقيع شخصي لمغادرة مراسلها الرئيسي في السعودية، تيمور أزهري.

وهكذا أصبح تنقل صحفي مادة لتناول مكانة المملكة الأمنية، في معالجة تستحق نقدًا صريحًا، بعيدًا عن الحصانة التي يوفرها الاسم الكبير.

العمل الصحفي يتسع لتنقل المراسلين وتبديل مواقعهم، والتغطية السعودية للوكالة تتجاوز شخصًا واحدًا ومازالت موجودة.

أكاذيب مستمرة وسقوط متكرر

سبق أن واجه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الوكالة بموقف حازم خلال مؤتمر «أوبك+» في فيينا يوم 5 أكتوبر 2022، فرفض الإجابة عن أسئلتها، واتهمها بالاعتماد على مصدر وصفه بالوهمي، ونفى صحة تقرير عن تفاهم سعودي روسي بشأن سعر 100 دولار لبرميل النفط. وأوضح أنه خصص نحو 25 دقيقة لشرح موقف المملكة لإحدى صحفياتها في دبي.

كذلك هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مراسلها جيف ماسون، ووصفه بأنه «صحفي من الدرجة الثالثة»، إثر سؤال عن شفافية مشروع قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض.

المكانة العالمية مسؤولية يومية، والمصداقية تتآكل كلما حضرت الإثارة وغاب الانضباط. «رويترز» مطالبة بمهنية توازي حجم انتشارها، فالاسم لا يستر القصور، والتاريخ لا يمنح الأخطاء حصانة، والثقة لا تصان بتضخيم الهوامش. الصحافة التي تطالب الآخرين بالوضوح مطالبة أولًا بمراجعة لغتها واختياراتها، واحترام القارئ بمادة دقيقة ومتوازنة، تتحمل مسؤوليتها كاملة، دون اتكاء على شهرة المؤسسة أو نفوذها الواسع.

وقائع لسقوط مهني تورطت به الوكالة

التلاعب بصور حرب لبنان عام 2006

اعترفت أن مصورها عدّل صورتين، إحداهما لتكثيف الدخان فوق بيروت، والثانية لزيادة عدد الشعلات الحرارية التي أطلقتها طائرة اعتذرت، وسحبت أرشيفه البالغ 920 صورة احترازيًا.

وصف رياضيات إيرانيات بأنهن «قاتلات» عام 2012 — عنوان خاطئ صححته الوكالة

عدلته إلى وصفهن بممارسات للرياضة. أعقب الواقعة تعليق الاعتماد الصحفي للوكالة في طهران ومطالبة موظفيها الـ11 بإعادة بطاقاتهم الصحفية.

خبر الصواريخ الروسية في بولندا، نوفمبر 2022 — خبر سحبته الوكالة

أعادت نشر تقرير لـ«أسوشيتد برس» ينسب إلى مسؤول استخباراتي أمريكي قولًا بأن صواريخ روسية عبرت إلى بولندا وقتلت شخصين. ثم سحبت الخبر بعدما صححت الوكالة الأصلية تقريرها،

نقد الأمير عبدالعزيز بن سلمان عدم الدقة 5 أكتوبر 2022

رفض وزير الطاقة السعودي الإجابة عن أسئلة مراسلها في مؤتمر «أوبك+»، واتهمها بالاعتماد على مصدر وصفه بالوهمي، ونفى صحة تقرير عن تفاهم سعودي روسي بشأن سعر 100 دولار للبرميل.

عرض مقطع فيديو 2026 يعود لسنوات حريقا في ميناء جبل علي بدبي على أنه ​لآثار هجوم نفذه الحوثيون ‌في اليمن على منشآت نفط سعودية في مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر هذا الشهر.

نشر خبر موافقة دوائية خاطئًا — سبتمبر 2024: سحبت أخبارًا عن موافقة أمريكية على نسخة حقنية من علاج «روش» للتصلب المتعدد، وأعلنت صراحة أن الأخبار غير صحيحة.