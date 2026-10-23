أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم (الجمعة)، نقل مدربه البلجيكي فينسنت كومباني إلى المستشفى، بعد تعرضه للإغماء.

إغماء بعد حصة تدريبية

وقال النادي البافاري في بيان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «تعرض المدرب فينسنت كومباني لحالة إغماء اليوم، نُقل على إثرها إلى المستشفى، وذلك أثناء متابعته حصة تدريبية للفريق الرديف».

وأضاف البيان: «سيخضع المدرب البلجيكي لعدد من الفحوصات، وسيبقى تحت الرعاية الطبية في الوقت الحالي، بينما سيتولى الجهاز الفني المعاون مسؤولية إدارة التدريبات والمباريات حتى إشعار آخر».

عدوى فايروسية

وكان المدرب البلجيكي قد أُصيب أخيراً بعدوى فايروسية، اضطرته إلى التغيب عن عدة مواعيد وحصص تدريبية خلال الأيام الماضية، وبحسب شبكة «سكاي سبورت»، سقط كومباني، البالغ من العمر 40 عاماً، مغشياً عليه عقب تدريب لبايرن ميونخ في مقر النادي، ونُقل على الفور إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف، فيما سبقت ذلك عملية هبوط لمروحية إنقاذ في مقر تدريبات النادي بمدينة ميونيخ.

غياب عن التدريبات وعودة أمام أرسنال

وغاب كومباني عن الحصص التدريبية (الاثنين) و(الثلاثاء)، قبل مواجهة أرسنال في دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بالتعادل 2-2، إذ حل مساعده آرون دانكس بدلاً منه في المؤتمر الصحفي، قبل أن يعود المدرب البلجيكي إلى قيادة الفريق خلال المباراة.