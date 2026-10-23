تحوّل خلاف على ورقة نقدية ممزقة إلى قضية جنائية في العاصمة الهندية نيودلهي، بعدما توفي عامل توصيل يبلغ 24 عامًا، إثر اعتداء تعرّض له قبل نحو أسبوعين، في واقعة دفعت الشرطة إلى توسيع التحقيق وتوجيه اتهامات إضافية للمشتبه بهما.

وتعود الحادثة إلى مساء 4 أكتوبر، حين رفض الشاب تسلّم ورقة نقدية ممزقة من رجلين في منطقة شرق فينود ناجار، ما أشعل مشادة انتهت بالاعتداء عليه جسديًا.

وعقب الواقعة، سجّل الشاب مقطع فيديو وثّق فيه ما تعرّض له، قبل أن تتلقى الشرطة بلاغًا عن تناوله مادة سامة، فنُقل إلى مستشفى لال بهادور شاستري لتلقي العلاج. وبعد نحو أسبوعين، أُعلنت وفاته في 20 أكتوبر، متأثرًا بحالته الصحية.

وأوقفت الشرطة المشتبه بهما، راكيش، المعروف بلقب «بونتي»، ويبلغ 30 عامًا، ورامبال سينغ، البالغ 65 عامًا، وكلاهما من سكان المنطقة ذاتها.

وعقب وفاة الشاب، أضافت السلطات المادة 108 من قانون العقوبات الهندي الجديد، المتعلقة بالتحريض على الانتحار، إلى القضية، فيما تتواصل الإجراءات القانونية بحق الموقوفين.