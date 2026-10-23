تحوّل خلاف مالي بين شريكين في العمل تربطهما صلة قرابة إلى جريمة قتل في مدينة غازي عنتاب التركية، بعدما لقي رجل يبلغ 34 عامًا حتفه طعنًا على يد ابن عمه، فيما يواصل القضاء النظر في القضية.

وخلال الجلسة السادسة أمام المحكمة الجنائية العليا الأولى في غازي عنتاب، نفى المتهم بكير يو تعمّد قتل ابن عمه ميكائيل، مؤكدًا أنه حاول تجنّب الخلافات معه مرارًا، قبل أن يعترض الضحية طريقه بسيارته يوم الحادث ويمنعه من المغادرة. وطالب المتهم ببراءته والإفراج عنه، وفق موقع «Gaziantep» التركي.

وتعود الواقعة إلى شجار نشب بين الرجلين، البالغين 32 و34 عامًا، بسبب خلاف على دين. وبحسب الاتهامات، تطور النزاع إلى اعتداء طعن خلاله المتهم ابن عمه في القلب.

ونُقل المصاب إلى مستشفى خاص بعد وصول الشرطة والإسعاف إلى المكان، لكنه فارق الحياة رغم محاولات إنقاذه.

وقررت المحكمة استمرار حبس المتهم، وإحالة الملف إلى النيابة العامة لإعداد رأيها في القضية، على أن تُستكمل المحاكمة في جلسة لاحقة.