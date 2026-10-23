أسفر تحطم مقاتلة فرنسية من طراز «ميراج 2000 دي» شرقي فرنسا عن وفاة طياريها، بعد العثور على جثمان الطيار الثاني، الخميس، قرب مدينة نانسي، وفق وسائل إعلام فرنسية.

وأكد مكتب مدعي مدينة ميتز أن الأدلة التي جُمعت من موقع الحادث تشير إلى وفاة شخصين، فيما لا تزال إجراءات تحليل الحمض النووي ضرورية لتأكيد هويتيهما.

وكانت المقاتلة قد تحطمت مساء الثلاثاء أثناء عودتها من مهمة قرب قرية روجيفيل، وعلى متنها طيار يبلغ 44 عاما وآخر متدرب يبلغ 27 عاما، وفق صحيفة «ليست ريبوبليكان»، التي نقلت تأكيد وزيرة الدفاع الفرنسية كاثرين فوتران هويتي الضحيتين.

وأقلعت الطائرة من قاعدة نانسي - أوشي الجوية لتنفيذ تدريب على الطيران الليلي، فيما لا يزال سبب التحطم مجهولا.