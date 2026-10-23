قد تتحول لحظة طيش تحت تأثير الكحول إلى قضية جنائية مكلفة، إذ يواجه سائح كندي السجن لمدة تصل إلى 4 سنوات، بعد إدانته بسرقة طائر فلامينغو من أحد فنادق لاس فيغاس وإصابته، في واقعة أثارت اهتماما واسعا في الولايات المتحدة.

وتعود الواقعة إلى 3 مارس الماضي، حين تسلل ميتشل فيربارن، المقيم في أونتاريو، إلى حظيرة الطيور داخل المنتجع تحت تأثير الكحول، وانتزع طائرا يُدعى «بيتشي»، يبلغ 27 عاما، وحمله عبر المصعد والممرات إلى غرفته.

وتدخل أمن الفندق والشرطة لاستعادة الطائر، الذي أُصيب في جناحه وفقد ما بين 7 و8 ريشات ملطخة بالدماء، فيما وثقت كاميرات المراقبة آثار الريش المتناثر في أرجاء المكان، وفق صحيفة «ذا إندبندنت».

واعتبر الادعاء أن الواقعة تمثل فعلا متعمدا لإيذاء الحيوان، مستندا إلى تسجيلات أظهرت معاناة الطائر أثناء جره من قدميه. في المقابل، قال محامي الدفاع جوش تومشيك إن ما حدث كان تصرفا طائشا ناتجا عن السكر، وليس محاولة متعمدة للإيذاء.

وأكدت الدكتورة تيفاني مور، المديرة الطبية في مستشفى «لون ماونتن» للحيوانات، تعافي «بيتشي» جسديا، مشيرة إلى أنه لا يزال يُظهر علامات القلق والتوتر خلال الفحوص الطبية.

من جانبها، أشارت المدعية هيلي ويلمينغ إلى أن المتهم واجه لاحقا تهديدات بالقتل، وتعذر عليه مغادرة البلاد لحضور جنازة والده، مؤكدة أن تصرفاته كانت وراء ما آلت إليه الأمور. ورحب الناشط في حقوق الحيوان جون ودبي بالإدانة، معتبرا أنها تحمل رسالة ردع ضد الإساءة إلى الحيوانات.