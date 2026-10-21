انخفض مؤشر الدولار الأمريكي اليوم، وسط تقييم المتعاملين مخاطر التضخم المتجددة الناجمة عن النفط وترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع القادم.

وتراجع الدولار الأسبوع الماضي، رغم البيانات التي أظهرت تسارع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر، ويشعر المستثمرون بالقلق حيال استدامة ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من عملات رئيسية، 0.14% ليصل إلى 101.65، في حين صعد اليورو 0.01% إلى 1.1237 دولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.41% مقابل الدولار الأمريكي إلى 0.7031 دولار أمريكي.

وزاد الجنيه الإسترليني 0.16% إلى 1.34 دولار بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع التضخم في بريطانيا أكثر من المتوقع الشهر الماضي.

وصعدت العملة اليابانية 0.02% إلى 158.12 يناً مقابل الدولار.