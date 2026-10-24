سجل النجم الجزائري رياض محرز أول أهدافه بقميص الشمال أمام قطر، في المباراة التي أقيمت أمس (الجمعة)، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري القطري.

وكان محرز قد انضم إلى الشمال منتصف شهر أكتوبر الجاري، لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر، عقب رحيله عن الأهلي.

هدف من ركلة جزاء

وجاء هدف محرز من ركلة جزاء نفذها بقوة على يمين حارس مرمى قطر في الدقيقة 65، لكن فريقه خسر المباراة بنتيجة 3-2، رغم عودته في النتيجة بعد أن كان متأخراً بهدفين دون مقابل.

محرز يواجه الأهلي في نوفمبر

ومن المقرر أن يلتقي الشمال مع الأهلي يوم 23 نوفمبر القادم، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، في مباراة ستكون عاطفية بالنسبة للنجم الجزائري، الذي سطر تاريخاً بحروف من ذهب بقميص «الراقي».

مسيرة مميزة مع الأهلي

يُذكر أن الأهلي أنهى تعاقده مع رياض محرز في يوليو الماضي، بعد ثلاثة مواسم قضاها الجناح الجزائري بقميص «الراقي»، حقق خلالها لقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين، وكأس السوبر السعودي.

وخلال مسيرته مع الأهلي، شارك محرز في 122 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 37 هدفاً، وقدم 50 تمريرة حاسمة.