نفذت القوات المسلحة ضمن عملية «فجر اليمن» خلال الساعات الماضية، 1087 عملية استهداف ناجحة، باستخدام الطيران الحربي والمسيّر ومدفعية الميدان والراجمات.

وطالت الضربات مراكز القيادة والسيطرة المتقدمة، وتجمعات مليشيات الحوثي الإرهابية وتعزيزاتها، ومصادر نيرانها، وتحصيناتها، ووسائل حركتها وإمدادها، وقدراتها النيرانية الثقيلة.



وأفاد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد ماجد النزيلي في بيان، اليوم الجمعة، بأن العمليات أسفرت عن تحييد نحو 336 من قيادات المليشيا وعناصرها، وتدمير وإعطاب 112 آليةً وعربةً ومعدةً ووسيلة إمداد وقطعة سلاح ثقيل.



وأكد أن أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في تعز، يواصلون أعمال الإغارة والهجمات المضادة، والتي طالت مواقع ذات أهمية ميدانية عالية، فيما وجّه الطيران الحربي ضربات مركزة إلى تحشيدات المليشيات وتعزيزاتها ومواقعها؛ ملحقين خسائر فادحةً في صفوف المليشيا وقدراتهم.



وأضاف أنه في جبهات الجوف ومأرب والبيضاء، والجبهات الجنوبية والجنوبية الغربية، تزامنت أعمال الرصد والاستطلاع مع ضربات نارية مركزة، أحبطت محاولات التسلل ودفع الاحتياطيات، وقيّدت قدرة المليشيا على نقل التعزيزات بين المحاور.



وأكد أن القوات المسلحة تواصل تطوير أعمالها القتالية بإرادةٍ عاليةٍ، وملاحقة قدرات المليشيات ومصادر تهديدها، مع اتخاذ الاحتياطات الواجبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.