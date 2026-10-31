أعلن المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني اليوم (السبت)، إحباط تهريب الأسلحة من الحدود الجنوبية للبلاد، بحسب الوكالة الأردنية «بترا».



وقال المتحدث الإعلامي للأمن العام الأردني: ورد بلاغ لمديرية شرطة محافظة الكرك بوجود حقيبة مشبوهة بمنطقة محي بمحافظة الكرك، تم على الفور التحرك للمكان وعزل المنطقة وباشر الخبراء التحقق من تلك الحقيبة، موضحاً أنه وبعد تفتيش الحقيبة التي تم تهريبها بواسطة بالونات حرارية عثر بداخلها على تسعة أسلحة نارية أوتوماتيكية وأجهزة تحديد المواقع، وتم التحفظ عليها.



وأشار إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحقيبة قادمة بفعل الرياح من الحدود الجنوبية للبلاد، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال جارية.