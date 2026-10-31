الجيش الأمريكي ينشر صواريخ «أرض-جو» حول مقر إقامة ترمب في فلوريدا

في إجراء أمني لافت، نشر الجيش الأمريكي أنظمة دفاع جوي قصيرة المدى في محيط منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا، مقر إقامة الرئيس دونالد ترمب، وكذلك بالقرب من المطار الدولي بالمنطقة، وذلك بناءً على طلب جهاز الخدمة السرية المكلف بحمايته.

وأكدت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية «نوراد» والقيادة الشمالية الأمريكية نشر قدرات دفاعية أرضية وأنظمة لمكافحة الطائرات المسيرة في محيط المنتجع، موضحةً أن الخطوة جاءت استجابة لطلب الخدمة السرية، دون الكشف عن طبيعة التهديدات التي استدعت هذا التعزيز الأمني أو تفاصيل انتشاره.

32

وتشمل المنظومات التي رصدتها وسائل إعلام أمريكية أنظمة «أفنجر» (AN/TWQ-1)، وهي وحدات دفاع جوي متحركة مثبتة على مركبات عسكرية من طراز «هامفي»، ومجهزة بصواريخ «ستنغر» أرض-جو، يصل عددها إلى 8 صواريخ في الوحدة الواحدة.

33

وتُستخدم هذه المنظومات للتعامل مع التهديدات الجوية على الارتفاعات المنخفضة، ومن بينها الطائرات المسيرة والمروحيات وبعض الطائرات الصغيرة، بما يوفر طبقةً إضافيةً من الحماية إلى جانب الطائرات المقاتلة وإجراءات تأمين المجال الجوي المحيط بمقر إقامة الرئيس الأمريكي.

ورصدت وسائل إعلام محلية أنظمة دفاع جوي على متن بارجة في الممر المائي «إنتركوستال» المحاذي لمنتجع مارالاغو، كما ظهرت تجهيزات عسكرية مماثلة بالقرب من مطار دونالد جيه ترمب الدولي في بالم بيتش، الذي يبعد نحو عدة كيلومترات عن المنتجع.

وقال متحدث باسم جهاز الخدمة السرية الأمريكي إن الوكالة تعمل في «بيئة تهديد متزايدةً»، مشيراً إلى أنها تطور باستمرار إجراءاتها الأمنية وتستعين بأحدث الأدوات والتقنيات لحماية الشخصيات الواقعة تحت مسؤوليتها.

وأضاف أن الجهاز طلب من «نوراد» والقيادة الشمالية الأمريكية توفير قدرات لمكافحة أنظمة الطائرات المسيرة، دعماً للعمليات الأمنية الخاصة بحماية الرئيس.

ورغم عدم إعلان السلطات عن تهديد محدد وراء نشر هذه المنظومات، يأتي التعزيز الأمني في ظل تكرار حوادث اختراق المجال الجوي المحظور فوق منطقة بالم بيتش، إذ أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن مقاتلات عسكرية اعترضت أكثر من 60 طائرة انتهكت قيود الطيران المفروضة حول المنطقة منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير 2025.

وفي إحدى الوقائع الأخيرة، اعترضت مقاتلة أمريكية من طراز «إف-16» طائرةً مدنيةً دخلت المجال الجوي المقيد بالقرب من مارالاغو، قبل أن يستجيب قائدها للتعليمات ويغادر المنطقة بسلام.

ويعكس نشر أنظمة الدفاع الجوي توسيع نطاق الإجراءات المتبعة لتأمين ترمب خلال وجوده في مقر إقامته بفلوريدا، عبر إضافة قدرات برية للتعامل مع التهديدات الجوية منخفضة الارتفاع، إلى جانب الدوريات الجوية والقيود المفروضة على حركة الطيران في المنطقة.