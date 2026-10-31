أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 1119 عملية استهداف ضمن عملية «فجر اليمن» خلال الساعات الماضية، أسفرت عن قتل 427 من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، وتدمير وإعطاب 142 عربة وآلية ومعدة ووسيلة نقل عسكرية، بالتزامن مع تحقيق تقدماً ميدانياً والسيطرة على عدد من المواقع والهيئات الحاكمة في جبهات الجوف.



وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي إن العمليات استهدفت قيادات وتجمعات المليشيا وتحركاتها وتعزيزاتها ومواقعها ومصادر نيرانها ووسائل إمدادها، باستخدام الطيران الحربي والمسيّر ومدفعية الميدان والراجمات.



وأوضح النزيلي أن الاستهدافات، بالتزامن مع أعمال ميدانية محكمة، ألحقت خسائر بقوات المليشيا، وأسهمت في إسناد الوحدات العسكرية لتحقيق تقدماً والسيطرة على عدد من المواقع والهيئات الحاكمة في جبهات الجوف، فيما تتواصل الأعمال القتالية والضغط العملياتي في بقية الجبهات.



وفي تعز، أشار النزيلي إلى استمرار مواجهات القوات المسلحة والمقاومة الشعبية مع مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً توجيه ضربات مؤثرة لتحركاتها وتعزيزاتها، بإسناد جوي ومدفعي.



وأكد النزيلي أن القوات المسلحة تواصل أداء مهامها القتالية بعزم واقتدار، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.