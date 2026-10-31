أشاد لاعب نادي الخلود شاكيل بيناس بفكرة البطولة التي تجمع أندية من الشرق الأوسط، وذلك خلال حضوره ضيفاً في نهائي دوري الملوك، مؤكداً أن تنوع أنظمتها وقوانينها يمنحها طابعاً مختلفاً عن كرة الصالات التقليدية، ويزيد من متعة المنافسة.



وقال شاكيل في حديثه لـ«عكاظ»: «أعتقد أنها فكرة جميلة جداً، خصوصاً بمشاركة أندية من الشرق الأوسط، كما أن وجود تحديات مختلفة، مثل المواجهات الفردية واحد ضد واحد، واثنين ضد اثنين، واحتساب بعض الأهداف بنقطتين، يجعل البطولة أكثر إثارةً ومتعةً، وهذا ما يجعلني أستمتع بها أكثر».



وعن الفريق الذي يشجعه في البطولة، أوضح: «ربما أميل قليلاً إلى الفريق الذي يرتدي اللون الأبيض، لأن أحد أصدقاء زميلي في الفريق يلعب ضمن صفوفه، ولذلك حضرت لمتابعتهم وتشجيعهم».



وفي حديثه عن مواجهة الخلود والنصر التي انتهت بنتيجة 5-3، قال: «كانت مباراة جميلةً، وأظهر النصر خلالها الجودة التي يمتلكها لاعبوه. أعتقد أننا بقينا في أجواء المباراة حتى الدقيقة 60، لكن في النهاية حسمت جودة لاعبي النصر المواجهة لصالحهم».



وحول توقعاته لهوية بطل الدوري، أكد شاكيل أنه لا ينشغل بحسابات المنافسين، مضيفاً: «لا أعرف من سيفوز بالدوري، ولا أريد التفكير في ذلك حالياً. تركيزي منصب على فريقي الخلود، وهدفنا تحقيق أكبر عدد ممكن من الانتصارات، وسنرى في النهاية من سيتمكن من حصد اللقب»