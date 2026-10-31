سجلت بنغلاديش 173 حالة وفاة بحمى الضنك في شهر أكتوبر الجاري وهي أعلى حصيلة شهرية للوفيات خلال العام.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة في بنغلاديش أن التفشي أودى بحياة 418 شخصاً وتسبب في دخول أكثر من 133 ألف شخص إلى المستشفيات هذا العام حتى 30 أكتوبر.

وتزامن تفشي المرض مع انتشار الحصبة، التي تسببت في وفاة أكثر من 1200 شخص، ما يزيد الضغط على النظام الصحي.

ويتوقع عدد من الخبراء استمرار انتقال عدوى حمى الضنك خلال نوفمبر، مع عدم ظهور تحسن ملحوظ قبل ديسمبر، بسبب استمرار تكاثر البعوض الناقل للمرض، مدفوعاً بتجمعات المياه وتغير أنماط الأمطار والرطوبة.