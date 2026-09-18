رفع وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، -حفظهما الله- بمناسبة صدور التوجيه الكريم بتغيير مسمى الجامعة السعودية الإلكترونية إلى «جامعة الأمير مساعد بن عبدالرحمن».

وأكد أن القرار يجسد العناية الكريمة التي تحظى بها منظومة التعليم في المملكة، والاهتمام المتواصل بتعزيز دور المؤسسات التعليمية في بناء الإنسان، إلى جانب ترسيخ الاعتزاز بتاريخ الوطن ورموزه الوطنية.

وأشار إلى أن تسمية الجامعة باسم الأمير مساعد بن عبدالرحمن -رحمه الله- تُمثل تقديرًا لإسهاماته الوطنية، وتوثيقًا لإرث أحد رجالات الدولة الذين ارتبطت مسيرتهم بمراحل مهمة من مسيرة المملكة العربية السعودية وتطور مؤسساتها.