نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة حائل مصحوبة برياح شديدة السرعة، وجريان السيول، وصواعق رعدية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّن أن الحالة ستستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

صواعق رعدية

ونبّه المركز من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً. وأشار المركز إلى هطول أمطار خفيفة، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على محافظة العقيق، والأجزاء المجاورة لها. وبيّن أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.