قلّص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارته المقررة إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقتصر على عدة ساعات، في خطوة تأتي وسط تحذيرات أمريكية من احتمال حدوث تصعيد أمني غير متوقع في الشرق الأوسط.



وأفادت قناة «i24NEWS» الإسرائيلية بأن نتنياهو سيتوجه مباشرة إلى نيويورك يوم إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة (الخميس)، على أن يغادر الولايات المتحدة فور انتهاء الخطاب، بعدما كان مقرراً أن يبدأ زيارته من ولاية تكساس قبل الانتقال إلى نيويورك.



وكان نتنياهو يعتزم، وفق مصدرين مطلعين أوردتهما القناة، عقد اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قبل خطابه، فيما لم يتضح ما إذا كان الاجتماع سيبقى على جدول الزيارة بعد تقليصها.



ويأتي اختصار الزيارة في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً واسعاً، مع استمرار تداعيات الحرب الأمريكية والإسرائيلية مع إيران، وتصاعد التوتر في البحر الأحمر وباب المندب، ما دفع واشنطن إلى تجديد تحذيراتها الأمنية للموجودين في المنطقة.



فيما تتواصل الهجمات الإسرائيلية في لبنان، وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية فإن الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة تفجيرات في بلدة مجدل زون، وذلك بالتزامن مع عملية تمشيط في المنطقة. وذكرت أن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة عيتا الجبل في قضاء بنت جبيل بجنوب لبنان.