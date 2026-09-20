أثارت ظاهرة طبيعية غريبة في كندا اهتمام الجيولوجيين والمتابعين، بعدما رُصدت جزيرة صغيرة تظهر وتختفي بشكل متكرر داخل إحدى البحيرات في مقاطعة أونتاريو، دون تفسير علمي قاطع حتى الآن.

وتقع الجزيرة في بحيرة هادئة محاطة بالغابات، حيث لاحظ السكان المحليون أنها تطفو فوق سطح الماء في بعض الأيام، بينما تختفي تمامًا في أيام أخرى، وكأنها تُسحب إلى الأعماق ثم تعود مجددًا. وقد وثّق عدد من الزوار المشهد عبر صور ومقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل.

ويرجّح خبراء الجيولوجيا أن تكون الجزيرة عبارة عن كتلة نباتية ضخمة متماسكة، أو طبقة من الجذور المتشابكة التي تتحرك بفعل تغيّر مستويات المياه والرياح، ما يجعلها تبدو كجزيرة كاملة تظهر وتختفي. بينما يرى آخرون أنها قد تكون ناتجة عن نشاط جيولوجي تحت سطح البحيرة، رغم عدم وجود دلائل واضحة على ذلك.

وأصبحت الظاهرة نقطة جذب للزوّار، الذين يتوافدون لرؤية الجزيرة (الشبح) التي تغيّر موقعها ووجودها بين ليلة وأخرى، في مشهد يضيف لمسة من الغموض إلى الطبيعة الكندية الهادئة.