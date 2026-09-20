بدأت نيابة أسوان التحقيق في واقعة غامضة بعد العثور على هيكل عظمي لشاب متغيّب منذ ثلاثة أشهر، معلقًا بأحد أبراج الضغط العالي، في حادثة رجّحت التحريات أنها ناجمة عن صعق كهربائي أثناء محاولة سرقة مكونات من البرج.

وجاء اكتشاف الواقعة عندما لاحظ أحد فنيي شركة الكهرباء، خلال أعمال صيانة في نطاق مركز دراو بمحافظة أسوان، وجود بقايا آدمية أسفل البرج، فأبلغ الجهات الأمنية التي انتقلت فورًا إلى المكان وبدأت إجراءات الفحص.

وأظهرت المعاينة وجود هيكل عظمي متحلل، إلى جانب بقايا ملابس وهاتف محمول، فيما كشفت التحريات الأولية أن الجثمان يعود لشاب عاطل من إحدى قرى مركز كوم أمبو، سبق الإبلاغ عن تغيبه منذ نحو ثلاثة أشهر.

وبحسب ما توصلت إليه مباحث الشرطة، يرجّح أن الشاب حاول تسلق برج الضغط العالي بغرض سرقة بعض المكونات، قبل أن يتعرّض لصعق كهربائي أدى إلى وفاته في الحال، وظل جسده معلقًا في مكانه طوال تلك الفترة دون أن يلاحظه أحد.

ومع مرور الوقت، تحللت الجثة وتساقطت أجزاء منها على الأرض، إلى أن لفتت انتباه الفني الذي أبلغ السلطات، لتبدأ عملية جمع بقايا الهيكل والملابس وفحص الهاتف المحمول، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات وتحديد الهوية بصورة نهائية.