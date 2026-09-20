شهد معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، المقام حالياً في مدينة جدة استعداداً لخوض كأس الخليج العربي «خليجي 27»، قراراً انضباطياً صدر من الجهازين الفني والإداري.



فقد أعلن المنتخب السعودي في بيان رسمي عبر حسابه في منصة إكس عن استبعاد مصعب الجوير، لاعب فريق القادسية، من معسكر الأخضر لأسباب انضباطية، دون كشف مزيد من التفاصيل، وعدم إصدار قرار إيقاف للاعب حتى الآن.



وبعد مرور 10 ساعات على قرار الاستبعاد، أعلن المنتخب السعودي استدعاء لاعب نادي الاتحاد مختار علي؛ للانضمام إلى معسكر الأخضر ليحل بديلاً عن الجوير.



ويأتي استدعاء مختار علي بقرار من المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للأخضر السعودي، وذلك لتعزيز عناصر المنتخب السعودي الذي يستعد لخوض منافسات البطولة الخليجية، التي ستنطلق (الأربعاء) القادم، وسط تطلعات لتقديم مشاركة مميزة والمنافسة على اللقب، مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور، لا سيما أنها ستقام في مدينة جدة.