يواصل الثلاثي البرازيلي فلامنغو وفلومينينسي وبالميراس، إلى جانب إستوديانتس دي لا بلاتا الأرجنتيني، المنافسة على حجز مقعد في كأس القارات للأندية FIFA. ويتجدد الحضور البرازيلي القوي في المراحل الحاسمة من كوبا ليبرتادوريس، بعدما فرضت الأندية البرازيلية هيمنتها على المسابقة وتوجت باللقب في النسخ السبع الأخيرة. وتواصل البرازيل، عملاق كرة القدم في أمريكا الجنوبية، حضورها اللافت بثلاثة أندية في الدور نصف النهائي، هي فلامنغو وفلومينينسي وبالميراس، إلى جانب إستوديانتس دي لا بلاتا. وسيحصل الفريق المتوج باللقب من بين هذه الفرق الأربعة على فرصة مواجهة توليكا المكسيكي في ديربي الأمريكتين، وهي المباراة الثالثة في كأس القارات للأندية FIFA 2026™، على أن يتم تحديد موعدها ومكان إقامتها لاحقاً.



الإثارة والندية.. لا تغيبان



تبلغ احتمالية عودة كأس ليبرتادوريس إلى البرازيل 75%، في استمرار لاتجاه سائد في السنوات الأخيرة، إذ سبق أن حدث ذلك في أعوام 2021 و2022 و2023. ومنذ أن بدأ فلامنغو سلسلة الهيمنة البرازيلية عام 2019، ضمنت البرازيل دائماً وجود فريقين على الأقل في الدور نصف النهائي، كما فرضت حضورها في خمس من المباريات النهائية التالية، لكن فلامنغو وفلومينينسي وبالميراس لم يبلغوا هذا الدور بسهولة على الإطلاق، بل خاضوا مواجهات شاقة للغاية. ففي آخر مباريات الدور ربع النهائي، دخل فلامنغو مواجهة إنديبندينتي ديل فايي متقدماً 2-0 من مباراة الذهاب في كيتو، لكنه اضطر إلى بذل جهد كبير قبل أن يضمن التأهل بتعادله 1-1 في ملعب ماراكانا. وحقق الفريق ذلك بعشرة لاعبين، بعدما سجل جورجيان دي أراسكايتا هدف التعادل في الدقيقة 83. وفي اليوم السابق، خاض بالميراس اختباراً أكثر صعوبة، بعدما فرّط في تقدمه أمام إل دي يو في الدقائق الأخيرة، ليفرض ذلك الاحتكام إلى ركلات الترجيح، حيث تألق الحارس العملاق كارلوس ميغيل. وفي أولى مواجهات ربع النهائي، خسر فلومينينسي أمام بلاتينسي 2-1 في الأرجنتين، وكان عليه أن يقاتل حتى جاءت لحظة الحسم في الشوط الثاني، ليحجز مكانه في المربع الذهبي بعد فوزه 2-0 على أرضه. أما إستوديانتس، فقد حال دون إقامة نصف نهائي برازيلي خالص بعد انتصار مثير بالقدر نفسه على كورينثيانز في ساو باولو. وخرج الفريق الأرجنتيني فائزاً 1-0، لكن بعد أن أهدر ممفيس ديباي ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من المباراة.



التاريخ على المحك



دخلت الأرجنتين والبرازيل نسخة 2026 من كوبا ليبرتادوريس وهما تتقاسمان الرقم القياسي لأكثر الدول تتويجاً بالمسابقة، برصيد 25 لقباً لكل منهما. وبالتالي، إذا تمكن إستوديانتس من تجاوز فلامنغو ثم نجح في تخطي فريق برازيلي آخر في النهائي، فسيمنح الأرجنتين فرصة الانفراد بصدارة التتويجات على حساب غريمها التقليدي في هذا الصراع التاريخي.



مواجهة متجددة



يدرك إستوديانتس جيداً صعوبة المهمة التي تنتظره أمام فلامنغو، صاحب أعلى إنفاق بين أندية القارة. ومع ذلك، فإن الفريق الأرجنتيني، الذي يواجه أحد أربعة أندية تتقاسم معه سجل التتويج بكوبا ليبرتادوريس أربع مرات، سيدخل المواجهة بقيادة مدربه ألكسندر ميدينا وعينه على حسم حساب قديم. ففي العام الماضي، فرضت المجموعة الحالية من لاعبي إستوديانتس مواجهة متكافئة على فلامنغو، امتدت إلى ركلات الترجيح في الدور ربع النهائي، وكانت تلك المواجهة أصعب اختبار واجهه الفريق البرازيلي في طريقه نحو التتويج باللقب.



دقّت الساعة



ستكون هذه المشاركة السادسة لبالميراس في الدور نصف النهائي خلال سبع سنوات. إنجاز مذهل. فبعد تتويجه باللقب عامي 2020 و2021 وحلوله وصيفاً في العام الماضي، لم يفشل فريق المدرب أبيل فيريرا في بلوغ المربع الذهبي خلال هذه الفترة سوى مرة واحدة، وذلك عام 2024. وفي تلك النسخة، خرج بالميراس أمام البطل لاحقاً بوتافوغو من دور الـ16.



لاعبون تحت المجهر



فرض فلامنغو وبالميراس هيمنتهما على المسابقات المحلية والقارية خلال السنوات الأخيرة، ويتنافسان حالياً في أكبر كلاسيكيات كرة القدم البرازيلية. لكن فلومينينسي، بطل نسخة 2023، يملك الآن فرصة للانضمام إلى قائمة الأندية التي توجت بأكثر من لقب قاري خلال هذا العقد.