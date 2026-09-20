حقق فريق كوفنتري سيتي، بقيادة مدربه فرانك لامبارد، انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي (بريميرليغ) هذا الموسم، على حساب مضيفه نوتنغهام فورست بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء (السبت)، على ملعب «سيتي غراوند»، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

كوفنتري يُنهي صيام 9287 يوماً

وكان كوفنتري سيتي، العائد إلى «البريميرليغ» بعد غياب 25 عاماً، قد خسر مبارياته الأربع الأولى، قبل أن يحقق انتصاره الأول في البطولة بعد غياب 9287 يوماً.

دا سيلفا يسجّل هدف الفوز

جاء هدف كوفنتري سيتي واللقاء الوحيد بتوقيع اللاعب جاي دا سيلفا في الدقيقة 55، وهو الهدف الأول للفريق في المسابقة هذا الموسم.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، تجمد رصيد نوتنغهام فورست عند 5 نقاط في المركز الـ12، بينما تقدم كوفنتري سيتي إلى المركز الـ18 برصيد 3 نقاط.